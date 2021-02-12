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توك شو

قدم السعد على أي حد.. سر الصداقة القوية بين حمادة هلال وإدوارد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:28 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل الفنان حمادة هلال والفنان إدوارد ضيفين علي برنامج "ليلة الخميس" والمذاع عبر قناة " إم بي سي.

وروي إدوارد سر العلاقة القوية التي تجمعه بالفنان حمادة هلال، موضحا:" حماده أطيب قلب في الدنيا وأكتر حد يحب صاحبه ويتمني نجاحهم".

ومن جانبه قال هلال ، :"" إدوارد  قدم السعد علي أي حد بتشتغل معاه وهو نجم كبير".

وعن بداياته مع الغناء، أفاد بأنه  بدأ بالغناء في حفلات المدرسة أو الأفراح الشعبية، مضيفًا: "كان أهم شئ بالنسبة لي في الوقت ده  إني أمسك المايك."

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة اليوم الخميس 11 فبراير 2021.
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