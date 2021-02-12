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تكنولوجيا

لو موبايلك وقع فى المياه.. فى 7 خطوات طريقة لإصلاحه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:01 ص
لو موبايلك وقع فى
لو موبايلك وقع فى المياه.. فى 7 خطوات طريقة لإصلاحه
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شيرين عادل
لطالما شكلت حوادث صقوط الهواتف الذكية فى المياه سواء العذبة أو الماحلة منها كابوسًا لأصحابها، حيث يكلفهم الأمر خسارة هواتفهم تمامًا، أضف غلى ذلك خسارة بياناتهم الهامة سواء كانت الخاصة بالعمل أو الحياة الشخصية، ومن هنا بدأ إهتمام كبري شركات الهواتف الذكية لتأمين هواتفها ضد المياه.

ولكنها فى بعض الأحيان عند التعرض لعمق كبير أو مدة طويلة تخترق المياه الهاتف، لذلك نقدم بعض الإرشادات التى من شأنها انقاذ ما يمكن انقاذه لحين التوجه لمكان صيانة معتمد لإصلاح الهواتف، بدلًا من الممارسات الخاطئة التى تزيد من صعوبة إصلاح هاتفك الذكي.

1- لا تفكر نهائيًا فى تشغيل هاتفك الذكي أو التفكير حتي فى إعادة إستخدامه اغلقه على الفور.

2- لا تضغط على أي أزرار فى هاتفك أو حتي تحاول "رجه" بشكل كبير  حتي لا تحرك المياه يصورة أكبر داخل محتوياته الداخلية.

3- اياك و محاولة نجفيف هاتفك بإستخدام مجفف شعر أو وضعه داخل الفرن الكهربائي "الميكروويفط.

4- عليك بوضعه فى طبق كبير من الأرزق و تركه مدة لا قتل عن 3 أيام حتي يجف تمامًا من المياه.

5- حاول فك الغطاء الخارجي للهاتف و تركه ينشف تمامًا عن طريق نصدر هواء بارد موجه إليه عقب الخطوة السابقة.

6- اذا كان هاتفك أندرويد افتح حساب جوجل الخاص بك و انسخ بياناتك الهامة اذا كنت فى حاجة إليها لحين جفاف الهاتف من المياه، و فى حالة كان هاتفك آيفون عليك فتح حساب icloud و نسخ بياناتك الهامة لإستخدامها بدون هاتفم لحين إعادة إستخدامه مرة أخري.

7- عليك التوجه لأخصائي صيانة محترف و إخباره بخطواتك السابقة، ليتمكن من قياس كفاءة الهاتف و إمكانية إصلاحه من عدمه.
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