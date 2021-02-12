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فن

بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم.. هاشتاج دينا فؤاد يتصدر تويتر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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سيد احمد
تصدرت الفنانة دينا فؤاد تريند موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بعد نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل جمال الحريم .

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج " دينا فؤاد " وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 





ويشارك فى بطولة جمال الحريم نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.


من جهة أخرى تواصل وجه القمر دينا فؤاد تصوير دورها فى مسلسل "اللى ملوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمين أحمد العوضي وخالد الصاوي والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجى.
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