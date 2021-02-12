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سيارات

منها عطل البطارية .. 6 أسباب وراء ضعف مصابيح سيارتك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:00 ص
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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أماني نوار
تعد مصابيح السيارة هي من أهم الأجزاء في السيارة لأنها من ضمن عوامل السلامة والامان للسيارة ،ويلاحظ دائما أصحاب السيارات إصابة إضاءة المصابيح أو الكشافات بالضعف ، والاعطال ، وهذا يعيق رؤية السائق الليلية أثناء القيادة على الطريق ،ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المصابيح وهي كالتالي .

1- من أهم الأسباب ضعف البطارية لأنها عضو أساسي في السيارة ، وإذا أصيبت بأي مشاكل تؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح .

2-في حالة حدوث مشكلة في الدينامو يؤثر بالسلب على اداء المصابيح

3-من الأسباب الرئيسية أيضا هي تلف الصمامات الكهربائية ، أو مايطلق عليها الفيوزات ، والسبب أنها تحمي جزء كبير من الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف .

4-إصابة أرضي السيارة بالصدأ وهذا يؤدي إلى عزل مرور التيار.

5-حدوث قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الاخرى الرابطة بين أقطاب البطارية .

6- استخدام مصابيح مقلدة يؤدي إلى ضعف الإضاءة بسبب المادة المصنوعة منها .
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