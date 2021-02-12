منها عطل البطارية .. 6 أسباب وراء ضعف مصابيح سيارتك





4-إصابة أرضي السيارة بالصدأ وهذا يؤدي إلى عزل مرور التيار.



5-حدوث قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الاخرى الرابطة بين أقطاب البطارية .



6- استخدام مصابيح مقلدة يؤدي إلى ضعف الإضاءة بسبب المادة المصنوعة منها . 3-من الأسباب الرئيسية أيضا هي تلف الصمامات الكهربائية ، أو مايطلق عليها الفيوزات ، والسبب أنها تحمي جزء كبير من الأجزاء الكهربائية في السيارة من التلف .4-إصابة أرضي السيارة بالصدأ وهذا يؤدي إلى عزل مرور التيار.5-حدوث قطع في وصلات الأسلاك أو الوصلات الاخرى الرابطة بين أقطاب البطارية .

تعد مصابيح السيارة هي من أهم الأجزاء في السيارة لأنها من ضمن عوامل السلامة والامان للسيارة ،ويلاحظ دائما أصحاب السيارات إصابة إضاءة المصابيح أو الكشافات بالضعف ، والاعطال ، وهذا يعيق رؤية السائق الليلية أثناء القيادة على الطريق ،ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المصابيح وهي كالتالي .1- من أهم الأسباب ضعف البطارية لأنها عضو أساسي في السيارة ، وإذا أصيبت بأي مشاكل تؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح .2-في حالة حدوث مشكلة في الدينامو يؤثر بالسلب على اداء المصابيح