ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الموز.. سلاح الجزائر في معركة العجز التجاري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:00 ص
الموز
الموز
Advertisements
قسم الاقتصاد
نشرت وكالة "سي إن بي سي" الإخبارية، تقريرا عن القيمة الاقتصادية لتجارة الموز في الجزائر، وكيف لها من تقليص العجز التجاري بالدولة الشقيقة، جاء فيه أنه في ظل تناقص إيرادات الطاقة وتزايد تكلفة الاستيراد، فقد لجأت حكومة الجزائر إلى المزارعين  للمساعدة في تقليص عجزها التجاري ، فكان أن أقرضته هكتارا من الأرض بشرط زراعته موزا.

وضرب التقرير مثل بأحد المزارعين الجزائريين الذي يدعى مصطفى مزوزي، الذي يملك بالفعل مزرعة بندورة "طماطم"، ولكنه شيد صوب زراعية وجنى بالفعل محصولا من الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط، حيث قال إن المشروع "مربح للغاية"، وهو ما يرضي أيضا الحكومة التي تستفيد من المزروعات المحلية المبكرة لمحصول تكلف استيراده 35 مليون دولار في الربع الأول من 2019.

اقرأ أيضا:

وقال "مزوزي" إن الموز يدر عليه ربحا أكبر من المحاصيل الأخرى لأن الفاكهة المستوردة أعلى ثمنا، وهو يخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد من الحكومة أن تتوسع في زراعته على الساحل، وفي ضوء إخفاق الجزائر عضو أوبك في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى.

وبلغ إجمالي واردات الغذاء بالجزائر، التي تشكل نحو 20% من المشتريات من الخارج، 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضا، وأعلن وزير الزراعة عبد الحميد حمداني هذا الأسبوع خططا لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.

وقال للبرلمان "من الضروري تحديث القطاع (الزراعي) وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين"، وانخفض إجمالي الواردات 18% في 2020 إلى 34.4% مليار دولار، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا على التجارة العالمية، لكن العجز ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33% إلى 23.8 مليار.

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تراجع أسعار النفط الخام والغاز اللذين يسهمان بنسبة 94% من إجمالي إيرادات التصدير و60% من ميزانية الدولة، وقال مصطفى جبان رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الأمة "على الحكومة خفض الاعتماد على المحروقات والتوجه إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الفلاحة لتكون بلادنا في منأى من الهزات المالية للأزمات النفطية".

ويعتقد مزوزي أنه في حالة وفاء الحكومة بجميع تعهداتها للمزارعين، فإن القطاع قد يدعم في النهاية كفتي ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولا، ثم تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج، وقال "بالنسبة للموز، أهدافنا هي زيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التصديري للصناعات الغذائية: إعداد بعثة تجارية لتنزانيا خلال مارس 2021

وزيرة التجارة: 22.8 مليار دولار صادرات مصر في 11 شهرًا

3.2 مليار دولار حجم الصادرات الغذائية خلال 11 شهرا.. تفاصيل

الصادرات تتخطى 25 مليار دولار.. وزيرة الصناعة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجارى

في أحدث تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال 2020.. وزيرة الصناعة: 17% انخفاضا في عجز الميزان التجاري و12% تراجعا في الواردات.. والصادرات تتخطى 25 مليار دولار

بنسبة 23%.. تقلص العجز التجاري لـ المغرب في 2020

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسين الشحات عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

في ذكرى ميلاد عمر الحريري.. حكاية إصابته بالسرطان

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 12-2-2021

الذاكرة ممتلئة.. فى 4 خطوات فقط وداعا لهذه الجملة

جابولي بطولة وأنا نايم.. كهربا يوجه رسالة شكر لـ جماهير الأهلي والخطيب

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور