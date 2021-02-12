لأعمال الصيانة.. قطع التيار الكهربائي عن 8 قرى بشبين القناطر غدا

أعلنت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من قرى شبين القناطر بالقليوبية لأعمال الصيانة بمحطة محولات شبين القناطر غدا السبت 13 فبراير بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.





وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى قرى "كفر شبين - كفر سندوة - المريج - نوب - كفر طحا - طحا - جزء من كفر الشوبك - تل بنى تميم" وذلك نظرا لأعمال الصيانة التى سيتم إجراؤها.





وأوضحت آمال بركات أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل إلى ساعتين.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الشارع، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري.





كما شدد على ضرورة دهان الأسوار وواجهات العمارات بالشارع، مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت موجها بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.





واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبة شكر الله وعزبة شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بالترعة، حيث وجه المحافظ بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى الهجان بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ بإدارج المنطقه في الخطة.