تعديلات قانون الطوارئ تمنح الحكومة حق تعطيل الدراسة في هذه الحالة

لم تعلن وزاتي التعليم جدول الامتحانات حتى الآن كما لم تعلن موقف الامتحانات أيضا، وسط تساؤل وترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مصير الامتحانات هذا العام في ظل كورونا وارتفاع أعداد الإصابات في مصر مؤخرا والتي تخطت الـ 600 حالة.





تحديد مصير الامتحانات





وفقا لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، ستعقد لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعا الأحد المقبل، للنظر في كل السيناريوهات المطروحة من قبل وزارتي التعليم العام والتعليم العالي لبحث مقترحات شكل الفصل الدراسي الثاني والامتحانات، لافتًا إلى أنه لا يجوز تعليميًا إلغاء العام الدراسي أو استبداله.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.

وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".









تعطيل الدراسة والامتحانات





منحت تعديلات قانون حالة الطوارئ الجديدة، التي أقرها البرلمان، أبريل الماضي، لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس كليًا أو جزئيًا، وبالتاالي تأجيل الامتحانات، حيث تنص التعديلات على عدد من البنود منها بند خاص بالتعليم.





ينص البند على تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.



موعد امتحانات الجامعات





لم يتم إعلان جدول الامتحانات حتى الآن، حيث من المقرر إعلانه عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة القادم، وذلك بعدما قررت الحكومة نهاية العام الماضي، استكمال الدراسة أون لاين، حتي نهاية الفصل الدراسي الأول، وعقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم 20 فبراير.





إصابات كورونا في مصر



