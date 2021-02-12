وزير التعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات خلال ساعات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.





وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".





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وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني.



