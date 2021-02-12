وزير التعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات خلال ساعات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.
وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".
وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا حاليا بخصوص موعد الامتحانات ومصير عودة الدراسة بالترم الثاني.
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد القادم ١٤ فبراير ٢٠٢١".
وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما يكتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".
وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من استمرار الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم تداولها يوميا بشأن مصير الامتحانات واحتمالية تأجيلها أو إلغائها.
وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد، وأرجو من الطلاب الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول".