ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشناوي: الأهلي استحق «برونزية العالم».. وهدفنا «العاشرة» والعودة للمونديال

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق التتويج بالميدالية البرونزية، في كأس العالم للأندية، عن جدارة واستحقاق بعد الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون، منذ انطلاق البطولة وحتى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ووجه الشناوي الشكر لزملائه والجهاز الفني، مؤكدا أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير في الفوز على بالميراس؛ من أجل حصد الميدالية البرونزية، ولم نشك لحظة في قدرتنا في إنجاز هذا الأمر.

وقال: «كان لدينا هدف قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث أكدنا لجماهير الأهلي في أكثر من مناسبة أن التتويج بميدالية سيكون هدفنا؛ وهو ما التزمنا به».

وأضاف: «خلال طريقنا إلى ملعب المباراة تحدثت مع اللاعبين في حافلة الفريق عن أهمية المباراة وضرورة الفوز من أجل إسعاد الجماهير».
واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيغلق صفحة مونديال الاندية، للتركيز فيما هو قادم، خاصة أنه يسعي للحفاظ علي لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بـ«العاشرة»؛ من أجل العودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

الشناوي: جمهورنا العظيم وراء التتويج ببرونزية العالم

كاف يهنئ الأهلي ببرونزية بطولة العالم للاندية: ممثل افريقيا وبطلها

خالد مرتجي: كنا بنموت فى ضربات الجزاء.. واللاعبين حفروا اسمهم فى تاريخ الأهلي

اختبار منشطات لـ بواليا وحمدي فتحي بعد مباراة بالميراس

سامي قمصان: برونزية كأس العالم خطوة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين

ترشيحاتنا

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

أستاذ ميكروبيولوجي: ضعف المناعة سبب التصريحات المقلقة لدول أوروبا.. فيديو

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا

طقس بارد.. الأرصاد: انخفاض جديد في الحرارة غدا يصاحبه رياح وشبورة

Advertisements

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

عقب تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

أول تعليق من مروان محسن بعد التتويج بـ برونزية مونديال الأندية

الشناوي: الأهلي استحق «برونزية العالم».. وهدفنا «العاشرة» والعودة للمونديال

والد مروان محسن دفاعا عن نجله: كنتوا تتمنوا تلعبوا دقيقة واحدة أمام الأهلي

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور