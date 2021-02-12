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أخبار العالم

ممثل المغرب في إسرائيل يبدأ مهامه الدبلوماسية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:54 ص
عبد الرحيم بيوض
عبد الرحيم بيوض
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سمر صالح
بدأ عبد الرحيم بيوض رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، في مباشرة مهامه الدبلوماسية، معربًا عن اعتزازه لتعيينه في هذا المنصب لتعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن الوزير جابي أشكنازي رحب بعبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي، لدى وصوله إلى تل أبيب، وتمنى له النجاح عند استقباله، قائلا: "أهلا بك في إسرائيل.. اليوم نحن نصنع التاريخ".

وعبر الدبلوماسي المغربي عن سعادته بتعينه في هذا المنصب، وقال: "شعرت بالسعادة عندما أبلغني ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنني سأسافر إلى إسرائيل، وسأعمل على دفع العلاقات بين الدولتين".

ويعتبر عبد الرحيم بيوض ثاني دبلوماسي مغربي يشغل منصب مدير مقر مكتب الاتصال الكائن في "266 حي أليكون بتل أبيب"، بعد سلفه طلال الغفراني.

وعبد الرحيم بيوض هو مدير مكتب الاتصال بالنيابة؛ لأن منصب مدير البعثة هو يعادل منصب سفير في البروتوكول الدبلوماسي، ما يعني تعيينه من قبل الملك محمد السادس طبقا لأحكام الفصل الـ49 من الدستور.

وتوقعت المصادر أن يستمر بيوض في منصبه كمدير مكتب الاتصال في إسرائيل، بالنظر إلى خبرته وكفاءته في مجال الدبلوماسية في دول عديدة ذات وزن كبير.

وشغل بيوض، البالغ من العمر 58 سنة رئيس قسم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، وهو القنصل العام للمغرب ثلاث مرات في لندن وأمستردام ونيويورك.
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