القابضة للسياحة: جاري تدشين منصة إلكترونية للمقاصد السياحية لرحلات اليوم الواحد في مصر

أعلنت الشركة للقابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام، أنه جاري تدشين منصة للمقاصد السياحية تشمل سياحة ثقافية وأثرية وترفيهية من خلال الحجز الإلكتروني على الهاتف المحمول لرحلات اليوم الواحد في مصر.
وأضافت القابضة ، أن حصة وزارة المالية من ارباح الشركة خلال العام المالي 2019/2020 بلغت 71.8 مليون جنيه.
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وأوضحت القابضة، أن قيمة الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة للشركة خلال العام المالي المنتهى 30 يونيو 2020 سجلت 363 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير عدد من الفنادق التاريخية والمعاصرة مثل قصر مينا هاوس، فندق ماريوت القاهرة، فندق سيسل بالإسكندرية، فندق سويس إن العريش، فندق كونتيننتال، فندق سفير دهب، فندقي رومانس وبورسعيد، وتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، ومشروع التحول الرقمي ERP.
يشار الى أن إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه خلال 2020/2019 بمعدل انخفاض 28% على أساس سنوى.
وأضافت القابضة ، أن حصة وزارة المالية من ارباح الشركة خلال العام المالي 2019/2020 بلغت 71.8 مليون جنيه.
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وأوضحت القابضة، أن قيمة الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة للشركة خلال العام المالي المنتهى 30 يونيو 2020 سجلت 363 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير عدد من الفنادق التاريخية والمعاصرة مثل قصر مينا هاوس، فندق ماريوت القاهرة، فندق سيسل بالإسكندرية، فندق سويس إن العريش، فندق كونتيننتال، فندق سفير دهب، فندقي رومانس وبورسعيد، وتطوير منطقة المعمورة الشاطئ، ومشروع التحول الرقمي ERP.
يشار الى أن إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه خلال 2020/2019 بمعدل انخفاض 28% على أساس سنوى.