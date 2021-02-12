الأهلي ثالث العظماء.. كهربا يحتفل ببرونزية مونديال الأندية

احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع الميدالية البرونزية، وعلق قائلا: "‏‬‏‪الحمد لله الأهلي تالت العظماء تالت العالم، أول ميدالية عالمية في تاريخي فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعيبة أبطال إفريقيا، شكرًا مجلس إدارة الأهلى مبروك لكل جماهيرنا العظيمة القادم أفضل إن شاء اللَّه

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وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.