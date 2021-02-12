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رياضة

سيد العالم.. الصحف الرياضية تحتفي بتتويج بايرن ميونخ بمونديال الأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:34 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد السعيد
سلطت الصحف العالمية الضوء على تتويج بايرن ميونخ ببطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره تيجريس المكسيكي بهدف دون رد، سجله الفرنسي بنجامين بافار.

وأصبح بايرن ميونخ ثاني فريق في التاريخ يحقق 6 ألقاب بعد أقل من عام، بعد برشلونة الذي يحقق هذا الإنجاز لأول مرة عام 2009.

يذكر أن الأهلي حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ماذا قالت صحف العالم عن تتويج بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية:

بيلد الألمانية:

التتويج السادس لموسم تاريخي.. بايرن بطل العالم بفضل هدف بافار

سبورت الإسبانية:

بايرن يعادل إنجاز برشلونة

موندو ديبورتيفو الإسبانية:

بايرن يعادل سداسية برشلونة

توتو سبورت الإيطالية:

بايرن سيد العالم

لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية:

بايرن ميونخ عالمي مثل برشلونة بيب جوارديولا

الجارديان البريطانية:

بايرن ميونخ بطلا للعالم بعد الفوز على تيجريس المكسيكي:

سي إن إن:

بايرن ميونخ يحقق السداسية بعد الفوز على تيجريس في مونديال الأندية

يورو سبورت:

بايرن ميونخ يتوج باللقب السادس في أقل من 9 شهور





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