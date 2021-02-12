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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:38 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1 و 1.5 جنيه ، البطاطس بين 1 و 2 جنيه ، البصل بين 2.75 و 5 جنيهات.

وسجلت الكوسة بين 1.5 و 4.5 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 2 الى 4 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 1.25 و 3 جنيهات .

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيهات الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

فيما سجلت اسعار الملوخية بين 2 الى 4 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 الى 3 جنيهات .

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وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و 16 جنيها للكيلو.

وسجل البرتقال البلدى بين 2.75 و 4.75 جنيه، برتقال سكرى 3.25 و 4.75 جنيه ، برتقال ابوسره بين 3 و 5 جنيهات للكيلو .

وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 2.5 و 5.5 جنيه ، جوافة بين 4 و 6 جنيهات ، الرومان بين 6 و 9 جنيهات.


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