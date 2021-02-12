ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المزورة بالإسماعيلية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:00 م
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
انجي هيبة
تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط تشكيل عصابي يروج للعملات المزورة.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط  بورود معلومات لمباحث الأموال العامة، يفيد بوجود تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الوطنية المقلدة.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة أول الإسماعيلية "لهما معلومات جنائية") بالاتجار في العملات الوطنية المقلدة متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي "عملات محلية مقلدة") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتحصلهما على العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بغرض ترويجها، حيث تم استهداف الأخير وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

1.5 مليون جنيه مضبوطات.. إحباط محاولة تشكيل عصابى لإعادة تدوير الحشيش

بعد تبادل إطلاق النار.. سقوط عصابة ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت.. صور

ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المقلدة بالإسماعيلية

فراعنة تقليد.. حكاية بيع الآثار المضروبة فى فيلا الشيخ زايد

ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 200 طربة حشيش بالإسكندرية

شاهد.. سقوط عصابة تروج العملات المزورة بالزاوية الحمراء

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

لجنة الحكام فى ورطة بسبب معسكر الـ var بالدوري

فيديو جراف.. احذر.. 5 أماكن يمكن لفيروس كورونا الاختباء بها

أحمد فتحي مهنئا لاعبي الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: مبروك يا رجالة

قرارات جديدة بشأن المطاعم والفنادق في الكويت

بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور