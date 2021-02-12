الأهلي أضاع الفوز على بالميراس بهدفين.. معلق رياضى يوضح

هنأ المعلق الرياضي محمد عفيفي، جمهور النادي الأهلي، بحصول الفريق على الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم للأندية، مستفيدًا من تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالركلات الترجيحية، ليعادل أكبر إنجاز له في البطولة، عندما فاز بالمركز الثاني في عام 2006.





وقال عفيفي في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى "توقعنا وصول المباراة إلى نقطة الجزاء، أما الفريق البرازيلي فقد واجه صعوبات كبيرة بسبب إنهاء بطولة كأس ليبرتادوريس قبل السفر إلى قطر مباشرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ثم خسر من تيجريس المكسيكي، قبل أن يخسر من الأهلي بالركلات الترجيحية".





وأضاف المعلق الرياضي: "الأهلي كان من الممكن أن يفوز بهدفين في الوقت الأصلي من المباراة، وكان الأكثر امتلاكا للكرة وإضاعة للفرص، فقد لعب بمستوى فني وتكيتيكي عالٍ، مع مراعاة توزيع المجهود طوال فترات المباراة والضغط العالي المدروس، لتقليل فرص البرازيلي في بناء هجمة منظمة".





وتابع المعلق الرياضي محمد عفيفي، أن الأهلي عانى من ضغط المباريات لذلك قلّ الأداء البدني للفريق، وهو ما أجبر المدرب على تغيير بعض اللاعبين وسرعة تأهيل النيجيري جونيور أجاي لكي يكون مؤثرًا في النواحي الهجومية، كما تألق كل من أكرم توفيق وياسر إبراهيم.



