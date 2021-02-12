ربنا يخليهولنا.. الرئيس السيسي يهدي السائقين الملتزمين سيارات جديدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا ، عن مكافأة الرئيس السيسي ، للسائقين الملتزمين ، باستبدال سياراتهم القديمة بالجديدة .





وعقبت سيدة مصرية على تلك المبادرة، قائلة: "ربنا يكرم الريس وينصره على من يعاديه ويخلهولنا " .





وقال أحد المواطنين : نشكر الرئيس والعربية اللي اخدتها جديدة تماما".





وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال و تجديد السيارات ستكون فى 7 محافظات هي : " القاهرة و الجيزة و السويس و بور سعيد و الاسكندرية و البحر الأحمر و الفيوم".





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بأن تكون السيارة الجديدة التى سيحصل عليها المواطن أقل من السعر الموجود فى السوق.





وأكد أن الدولة تقدم حوافز تشجيعية لكى يقوم المواطنين بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وأن تلك المبادرة يستفيد منها المواطن و الدولة فى نفس الوقت، وأن صاحب السيارة الملاكي سيحصل على 22 ألف جنيه سيتم خصمها من السيارة الجديدة، و الميكروباص 65 ألف و التاكسي 45 ألفا.



