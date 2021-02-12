ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة









أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13010) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12891) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (119) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (579) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (179) قضية فى مجال منع تداول "الشيشة".. بإجمالى مضبوطات (1202) أرجيلة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .