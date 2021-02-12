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حوادث

ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:00 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13010) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12891) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (119) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (579) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (179) قضية فى مجال منع تداول "الشيشة".. بإجمالى مضبوطات (1202) أرجيلة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .
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