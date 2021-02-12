برلماني يهنئ الأهلي بـ برونزية كأس العالم للأندية: قدم آداء مشرفا

هنأ النائب حسام صالح عوض رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، فريق النادي الأهلي بالفوز الكبير الذي حققه في بطولة كأس العالم للأندية وحصده الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على بطل أمريكا الجنوبية، نادي بالميراس.





وأشار صالح في تصريح له اليوم، إلى أن النادي الاهلي قدم آداء مشرفا طوال فعاليات البطولة، سواء في الأدوار التمهيدية أو لقائه بايرن ميونيخ بطل أوروبا، قائلا: يستحقونها.





ولفت رئيس لجنة الطاقة إلى أن الفوز بـ"البرونزية"، يعكس عزيمة المصريين واصرارهم على التألق وتحقيق الانجازات في المحافل العالمية، علاوة على انه يعكس روح الفريق والتعاون داخل النادي الأهلي صاحب الإنجازات الكبيرة.



