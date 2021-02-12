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برلمان

برلماني يهنئ الأهلي بـ برونزية كأس العالم للأندية: قدم آداء مشرفا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:24 م
النائب حسام صالح
النائب حسام صالح
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القسم السياسي
هنأ النائب حسام صالح عوض رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، فريق النادي الأهلي بالفوز الكبير الذي حققه في بطولة كأس العالم للأندية وحصده الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على بطل أمريكا الجنوبية، نادي بالميراس.

وأشار صالح في تصريح له اليوم، إلى أن النادي الاهلي قدم آداء مشرفا طوال فعاليات البطولة، سواء في الأدوار التمهيدية أو لقائه بايرن ميونيخ بطل أوروبا، قائلا: يستحقونها.

ولفت رئيس لجنة الطاقة إلى أن الفوز بـ"البرونزية"، يعكس عزيمة المصريين واصرارهم على التألق وتحقيق الانجازات في المحافل العالمية، علاوة على انه يعكس روح الفريق والتعاون داخل النادي الأهلي صاحب الإنجازات الكبيرة.

وشدد صالح عوض الله، على أن الدولة لم تبخل على مختلف الفعاليات الرياضية طوال السنوات الماضية، وكان الرئيس السيسي حريصا طوال الوقت على إعطاء كافة الفعاليات الرياضية التي تشارك فيها الفرق المصرية، سواء في الداخل أو الخارج كل الاهتمام رغم مشاغله الكثيرة، مختتما: هنيئا للنادي الأهلي هذا الفوز الكبير، وهنيئا للمصريين جميعا بجولة جديدة من الانجاز.
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