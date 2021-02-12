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خبير: أوروبا في خضم الموجة الثالثة لـ كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:22 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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نورهان رأفت
بعد اعتراف رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورزولا فون دير لاين ، بوقوع أخطاء في استراتيجية الاتحاد الأوروبي ، في توفير اللقاحات الطبية ضد فيروس كورونا وسلالاته ، عقب لؤي المدهون ، خبير "Dw" للشؤون الألمانية والأوروبية ، أنها استطاعت الدفاع عن نفسها ، بشكل مقنع ، أمام البرلمان الأوروبي.

وأوضح لؤي المدهون ، عبر "الفيديو" ، لفضائية "الآن " ، أن رئيسة المفاوضية أكدت أنهم تكتل سياسي ، نسق مع أكثر من عشرين دولة أوروبية ، لافتة إلى أنه لابد من عدم إيثار الدول الكبرى ، على حساب الدول الفقيرة ، ولابد من تعامل الدول بنفس المسؤولية .

وتابع: هذا الاعتراف ، لم يقل من حدة الانتقادات ، بسبب الضغوطات على أرض الواقع ، على أعتبار أنه عمل غير مسؤول منها .

وأردف: أوروبا في خضم الموجة الثالثة لكورونا حاليا ، وتواجه مخاوف كبيرة ، والحذر هو السائد عل ألية صناعة القرار بألمانيا .
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