خبير: أوروبا في خضم الموجة الثالثة لـ كورونا

بعد اعتراف رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورزولا فون دير لاين ، بوقوع أخطاء في استراتيجية الاتحاد الأوروبي ، في توفير اللقاحات الطبية ضد فيروس كورونا وسلالاته ، عقب لؤي المدهون ، خبير "Dw" للشؤون الألمانية والأوروبية ، أنها استطاعت الدفاع عن نفسها ، بشكل مقنع ، أمام البرلمان الأوروبي.





وأوضح لؤي المدهون ، عبر "الفيديو" ، لفضائية "الآن " ، أن رئيسة المفاوضية أكدت أنهم تكتل سياسي ، نسق مع أكثر من عشرين دولة أوروبية ، لافتة إلى أنه لابد من عدم إيثار الدول الكبرى ، على حساب الدول الفقيرة ، ولابد من تعامل الدول بنفس المسؤولية .





وتابع: هذا الاعتراف ، لم يقل من حدة الانتقادات ، بسبب الضغوطات على أرض الواقع ، على أعتبار أنه عمل غير مسؤول منها .





وأردف: أوروبا في خضم الموجة الثالثة لكورونا حاليا ، وتواجه مخاوف كبيرة ، والحذر هو السائد عل ألية صناعة القرار بألمانيا .