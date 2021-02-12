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حوادث

استعدادات تأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:43 م
الزمالك
الزمالك
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مصطفى الرماح
أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يؤمن رجال الأمن المباراة حتى نهايتها مع تأمين طاقم التحكيم.

وتؤمن "الأفريقية للأمن والحراسة" فعاليات مباراة الزمالك ومولودية العاصمة الجزائري في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات للإشراف على تأمين المباراة وتشكيل دوائر مغلقة لحراسة الملعب ومقر المؤتمرات الصحفية ولجنة الحكام، بجانب ضيوف المباراة من الجزائر ومن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

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