أحمد فتحي يوجه رسالة لـ لاعبي الأهلى بعد برونزية مونديال الأندية



كان أحمد فتحي هنأ الأهلي خلال الساعات الماضية بحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، ليرد عليه محمود عبد المنعم كهربا نجم القلعة الحمراء:" الله يبارك فيك يا كابيتانو، وحشني والله"، ليعلق نجم بيراميدز ": وانت كمان يا كهربا وحشتني وكلكوا وحشتوني".





يذكر أن بعثة الأهلي وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة، قادمة من قطر، بعد خوض كأس العالم للأندية.





وسيواجه الأهلي المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجه أحمد فتحي نجم فريق بيراميدز رسالة للاعبي النادي الأهلي، بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.