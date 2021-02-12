جنت على نفسها براقش.. تعرف على حكاية المثل

تحكي الأمثال الشعبية جزءا كبيرا من ثقافات الشعوب المختلفة.. والسير الشعبية مليئة بالحكايات والأساطير، ويستعين بها دائما لتأكيد صحة ما يقول، أو كوسيلة أختصار سريعة الكلام بداء عن ذكر الموقف والتكلم بحديث طول .





ولكن خلف كل مثل قصة وحكاية ضرب لها الكلام وصار مثلآ ، ونستعرض لكم فى التقرير القادم عن قصة مثل يجرى على لسان جميع العرب والكثير من لا يعرف معناه :





"جنت على نفسها براقش" مثل يضرب الدلالة على أن شخص قد أحدث أذى لنفسة بقصد أو بدون قصد ولكن خلف هذا المثل قصة وحكاية وهي :





ويقال أن براقش هو اسم عائد على كلبة كانت تتواجد وسط قبيلة من قبائل العرب قديمآ وكانت تحرس المنازل لهم من اللصوص وقطاع الطرق، فإذا حضر أناس غرباء إلى القرية فإنها تنبح عليهم وتقوم بمهاجمتهم حتى يفروا من القرية كما هي عادة جميع كلاب الحراسة التى نربيها الآن ..

وكما جرت العادة قديما فى حياة البدو فى الصحراء فكان يكثر الغزو القبائل لبعضهم وذلك القتل والسرقة والنهب وفى ذات الايام رائة القبيلة التي كانت تعيش عندهم براقش أنها تتعرض لهجوم كبير من قطاع طرق وانهم لم يستطيعوا أن يصمدوا أمامهم فلجأوا الى الحيلة فصعدوا الى جبل كان بجوار مكان إقامتهم حتى يختفوا فى إحدى المغارات المتواجدة فيه الجبل حتى يرحل عن القبيلة قطاع الطرق و هؤلاء المغتصبون .





وبالفعل داخل قطاع الطرق الى القرية التي كانت تسكنها القبلية فإذا هي خاوية على عروشها ولا يوجد بها أحد ولا أى شئ سمين حتى ليسرقة للصوص وينتفعوا به حتى أصاب اللصوص وقطاع الطريق خيبة الأمل وهموا بالخروج من القرية بعد أن تأكدوا أن القبيلة التي كانت تسكنها قد رحلوا .





ومع فرح أهل القرية وهم يرون اللصوص وقطاع الطرق يخرجون من القرية وهم يرونهم من الغار واللصوص فى غفلة عنهم وإذا ببراقش تنبح نباح قوى لأنها اعتادت أن تنبح على أى غريب دخل الى القرية او خرج منها ومع نباح براقش أنتبه اللصوص وقطاع الطرق أن أهل القرية مختبئين داخل الجبل فصعدوا إليهم واعملوا فيهم القتل والسرقة والنهب وطال السيف رقبة براقش حتى يسكتها عن نباحها المستمر وبهذا يكون نباح هذه الكلبة براقش كان السبب فى هلاك القرية و معظم أفراد القبيلة بالاضافة أنه قد قام أيضا بالقضاء على حياتها.

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وصار عندما يمر الناس بهذه القرية ويرون انها لم يتبقى منها شئ وأثر الدمار والتخريب عليها يقولون "جنت على نفسها براقش" ومن هنا صارت مثلا .