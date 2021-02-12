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بأكاليل من الزهور.. الصور الأولى لوصول بعثة النادي الأهلي.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" الصور الأولى ، لوصول بعثة النادي الأهلي ، من دولة قطر ، بعد أن نجح النادي الأهلي  فى تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية  .

ووضع مسؤولو المطار أكاليل من الزهور على رقاب لاعبي النادي الأهلي ، تفاخرا بهم ، وبما حققوه .

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي امس بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.

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