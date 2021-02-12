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أخبار العالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: هدفنا المصالحة والاستقرار وتوحيد المؤسسة العسكرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:12 م
رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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أحمد محرم
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي أن "هدفنا المصالحة ولم الشمل وتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم استقرار الوطن ولا خيار غير ذلك".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، بدء المشاورات لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة.

وأكد المكتب الإعلامي على التزام دبيبة بالإطار الزمنى المحدد في خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها بجنيف، وفقًا لموقع "ليبيا-24".

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان من اجل نيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.

في غضون ذلك، التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في مدينة بنغازي قادما من أثينا.

وأكد حفتر، خلال اللقاء، دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، مشددا على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في ديسمبر المقبل.
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