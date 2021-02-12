عميد صيدلة حلوان: الامتحانات حضوريا بمقر الكلية وإجراءات احترازية لسلامة الطلاب

أكد الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن امتحانات منتصف العام الدراسي، ستعقد فى موعدها المقرر لها بعد نهاية إجازة منتصف العام الدراسي.





وأوضح سرور لـ صدى البلد، أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الكلية وعلى الطريقة المتبعة والمعروفة لأداء الامتحانات.





وأشار سرور إلى أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وإدارة الجامعة، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة كما يتم توفير كمامات ومعقمات التطهير على أبواب لجان الامتحانات.





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وأضاف أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية، ودخولهم من بوابات التعقيم الإلكتروني، وتقسيمهم على مجموعات داخل لجان الامتحانات مراعاة للتباعد الاجتماعي.





وفى هذا الإطار عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



