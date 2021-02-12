السلالات الجديدة.. أستاذ مناعة يزف خبرا سارا بخصوص كورونا

علق الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي و المناعة، على اكتشاف مواطنين مصابون بسلالات كورونا وتحديدًا سلالة جنوب إفريقيا و البرازيل، وقال إنه حتى الآن لم يتم رصد حالة في مصر مصابة بالسلالة الجديدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنه فى حالة الشك فى حالة سيتم عمل تحليل لها.





ولفت إلى أنه بغض النظر عن وجود السلالات الجديدة، فأن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ستقوم بقتل تلك الفيروسات.





وأشار إلى أن التحورات تحدث تغير غير جوهري، والتطعيم سينتج أجسام مضادة تواجه الفيروسات.





وقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 107 ملايين و848 ألفا و144 حالة.