تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا فى دولة أفريقية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تشجيع الدول الإفريقية على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد رغم تعليق استخدامه في جنوب إفريقيا.





ووفقا للتقرير، قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس، أن الدول الإفريقية التي لم تسجل حالات إصابة بمتغير فيروس كورونا المهيمن في جنوب إفريقيا يجب أن تستمر في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19، بينما دعت منظمة الصحة العالمية لاستخدام اللقاح حتى بالنسبة للبلدان التي ينتشر فيها المتغير الجنوب إفريقي على نطاق واسع.





تصريحات المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية جاءت بعد يوم واحد من إعلان جنوب إفريقيا أنها لن تستخدم لقاح أسترازينيكا، استنادا إلى نتائج دراسة "محدودة الأثر" أشارت إلى أن لقاح أسترازينيكا كان ضعيفًا في منع الأعراض الخفيفة والمتوسطة التي تسببها ا​​لنسخة المتحورة للفيروس التاجي.





وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا جون نكينجاسونغ "إن سبع دول في القارة الإفريقية التي تضم 54 دولة أبلغت عن تسجيل حالات إصابة بالمتغير الجنوب إفريقي، مضيفا أن "الحالات المسجلة غير منتشرة كما هو الحال في جنوب إفريقيا، ولم تعلن أي دولة آخرى عن مخاوفها بشأن لقاح أسترازينيكا k والدول السبع التي تشهد ظهور المتغير الجنوب إفريقي هي، جنوب أفريقيا وبوتسوانا وجزر القمر وغانا وكينيا وموزمبيق وزامبيا.





من جهتها قالت رئيسة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي إن تنزانيا هي الأخرى تسجل حالات اصابة بالمتغير البريطاني لدى شخصين سافرا من المملكة المتحدة إلى تنزانيا. الأمر الذي نفاه رئيس تنزانيا الذي أكد خلاء البلاد الواقعة في شرق إفريقيا من مرض كوفيد-19: ولم تعلن تنزانيا عن حصيلة الاصابات بالفيروس التاجي على ترابها منذ أبريل- الماضي، على الرغم وجود تقارير تتحدث عن زيادة الإصابات.





ومن المتوقع أن تبدأ جرعات لقاح أسترازينيكا في الوصول إلى أجزاء أخرى من إفريقيا خلال الأسبوعين المقبلين، حسب مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا جون نكينجاسونغ. أما ماتشيديسو مويتي فتتطلع إلى طرح لقاحات مهمة في شهر مارس- آذار المقبل، مضيفة أن 34 دولة أفريقية لديها الآن خطط التطعيم الأولية.





وشهدت القارة الأفريقية انخفاضًا في متوسط حالات اصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية​​ بنسبة 18 بالمئة، ما وصفه نكينجاسونغ بالمشجع. لكنه حذر في المقابل من أن الدراسات تظهر أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس يتجاوز 3.7 مليون شخص من دون احتساب الوفيات خاصة خلال الموجة الثانية.