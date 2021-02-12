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رياضة

محمود وحيد بعد التتويج ببرونزية كأس العالم: ألف مبروك علينا كلنا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:56 م
محمود وحيد
محمود وحيد
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محمد بدران

علق محمود وحيد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر  ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.


ونشر محمود وحيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "‏صباح الخير عليكم يا اخواتي 😍الف مبرووك علينا كلنا و مبروك لأعظم جمهور في الكون. والي دايما واقف معانا في كل الأوقات و دايما في. ظهرنا . صباح الجمال عليكم ❤️🦅❤️⚽️🦅❤️".



توج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.


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