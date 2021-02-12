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رياضة

نجم ليفربول يغيب أمام ليستر سيتي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:14 م
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن اللاعب البرازيلي فابينيو، سيغيب عن مواجهة ليستر سيتي، المقرر إقامتها عصر الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي غياب فابينيو عن مباراة الغد بسبب تعرضه لإصابة عضلية كما أوضح مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: "فابينيو لن يتواجد معنا غدًا، لقد تعرض لإصابة عضلية جديدة، لذلك لن يشارك في مباراة الغد".

وبسؤاله عن احتمالية عودة فابينيو أمام لايبزيج يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أو ضد إيفرتون يوم السبت المقبل، قال المدرب الأفضل في العالم: "لا أعلم في الوقت الحالي، سنرى".
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