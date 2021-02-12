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برلمان

بيانات 8 وزراء على طاولة مناقشات تضامن النواب الأحد والاثنين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:20 م
صورة أرشفية - اجتماع
صورة أرشفية - اجتماع للجنة التضامن بمجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اجتماعين، عقب الجلسة العامة بقاعة اللواء سامح سيف اليزل يتضمن الاجتماع الأول ،الأحد المقبل النظر فى بيان عدد من الوزراء وهي بيان محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خالد العناني وزير السياحة والآثار، ياسمين صلاح الدین فؤاد وزيرة البيئة، إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

كما يتضمن  الاجتماع الثاني الإثنين المقبل  وذلك لنظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد منار كمال عنبه" وزير الطيران المدني، سامح شكري وزير الخارجية، محمد معيط وزير المالية، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

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