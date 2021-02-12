إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات في الغردقة

أعلن اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة ، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشوارع مدينة الغردقة بالكامل تحت إشراف وتنفيذ رؤساء الأحياء ومشاركة قوات الشرطة من قسم شرطة المرافق.





وقال اللواء حامد أحمد حامد، رئيس حي شمال، إنه تم المرور على مخالفات البناء في نطاق حي شمال، وتم التحفظ على معدات وأدوات بناء خلال ضبط صاحب عقار بمنطقة السلام على مساحة 150م، وبالمعاينة تبين القيام بأعمال البناء بدون ترخيص وبناء عليه تم تحرير مخالفة لصاحب العقار بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتي نص عليها القرار الصادر مؤخرا ويسري على جميع محافظات الجمهورية.





وأكد «وجدي» مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي المخالف والقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين التي تشوه الشكل العام للمدينة وشوارعها، للحفاظ على المظهر الحضاري بها.





وشدد رئيس المدينة على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.



