إصابة شخصين في اندلاع حريق بمنزل في الإسماعيلية

أصيب شخصين بجروح وكسور جراء إندلاع حريق في منزل بمركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية .





تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد اندلاع النيران في منزل بعزبة أبو جمال بمنطقة أبو خروع بدائرة المركز.





وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل من السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتي إطفاء ومنع امتداده للمنازل المجاورة.





وأشار الحريق عن إصابة مالكة العقار وتدعي ز ا ا 60 سنة اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالرأس كما أصيب حسن حسين علي 30 سنة جرح قطعي بالقدم اليمنى وكسر بالقدم اليسرى.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفي الصدر لتلقي العلاج.





كما أسفر الحريق عن اشتعال النيران في سقف المنزل بالكامل وبعض محتويات المنزل، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.





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