قصة شعار تويوتا TOYOTA والمعنى الحقيقي له.. وتحولها من القماش للسيارة الأكثر مبيعا في العالم

تويوتا كورولا toyota corolla . لا يزال الصانع الياباني هو الأشهر والأكثر متانة وله قدرة أعلى على التحمل أكثر من أي صانع آخر؛ لذلك تتربع الشركات اليابانية علي عرش الصناعات العالمية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ومن أكثر النماذج نجاحا هي شركة تويوتا والتي استطعت التفوق علي أي منافس حول العالم بسيارة









أجيال تويوتا كورولا toyota corolla





تويوتا كورولا toyota corolla أصبح اسما له شهرته حول العالم متمثلًا في 12 جيل، بدا الجيل الأول منها عام 1966م وما زالت حتى عام 2021 متصدر المبيعات بفضل السمعة الطيبة التي بنتها تويوتا toyota والتي اعتمدت علي المتانة والدقة في التصنيع ووصل الإنتاج السنوي من تويوتا كورولا toyota corolla فقط , إلى 1.1 مليون سيارة في العام الواحد.





مبيعات تويوتا كورولا toyota corolla





ومنذ عام 1997م أصبح طراز تويوتا كورولا toyota corolla هو الأول عالميًا من حيث المبيعات التي وصل إجماليها 30 مليون وحدة عام 2007 وبذلك خلال الأربعين عامًا المنقضية تم بيع سيارة تويوتا كورولا toyota corolla كل 40 ثانية وهي الأولى مبيعًا في اليابان وبمجرد طرح الجيل الجديد تويوتا كورولا toyota corolla 2021 تهافت العملاء علي شرائها دون تفكير بفضل السمعة الطيبة التي بنتها طوال الأعوام السابق فهي حقا قصة نجاح.





بداية تويوتا toyota





ووضع ساكيشي تويودا حجر الأساس عن طريق اختراع آلة يدوية لخياطة النسيج، وهو ما مهد الطريق أمام ابنه كيشيرو تويودا الذي أصبح المؤسس لـ تويويا لإكمال المسيرة ومواصلة المسيرة وقدم أول محرك يعمل آليًا للخياطة في اليابان و قام كيشيرو بجولة في الولايات المتحدة وأوروبا للوقوف على مدى تطور صناعة السيارات ومحركاتها عام 1929 وقام ببيع براءة آلة النسيج، وقام بعدها بصناعة اول سيارة ليجنب اليابان أعباء استيراد السيارات من خارج اليابان.





أول سيارات تويوتا toyota و معني شعارها





استطاع كيشيرو تويودا تقديم أول نموذج لسيارة ركاب عام 1935 تحت اسم A1 ، ومع بداية الشركة التي حملت اسم تويودا أرادت أن يكون لها شعار مميز يكون ذا مدلول باليابانية والإنجليزية وتسبب التصميم في تغيير اسمها الي تويوتا toyota و جاء شعار تويوتا toyota بدائرتين بيضاويتين متقاطعتين و رمز لحرف T و تشير الدائرة الثالثة إلى العالم و الفراغات تمثل infinity و التي تعني لا نهائية.



