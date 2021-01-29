وقف طرح تويوتا كامري بمحرك V6.. تعرف على السبب

تتجه صناعة السيارات الآن لاستخدام المحركات الصغيرة الصديقة للبيئة ، والاستغناء عن المحركات من فئة V6 السيدان متوسطة الحجم، والذي ترتب عليه إخطار وكلاء تويوتا في أستراليا بوقف "كامري" فئة V6، والاكتفاء بمحركات 4 سلندر فقط .



ومن المعروف ان تويوتا كامري 2021 فيس ليفت ، تم تصنيعها في اليابان ، ومن المتوقع ان تصل اسواق الشرق الأوسط خلال الشهرين المقبلين ، وما حدث في استراليا مؤشر أكيد بأن كامري ذات محرك VS ، ستلغى عاجلا ام عاجلا.



واظهرت بعض التقارير ان تويوتا كامري هايبرد من المفترض أن تستحوذ على غالبية مبيعات السيدان الشهيرة ، وذلك بنسبة 69 % ، مقابل 27 % لفئات محرك الـ 4 سلندر ، و4 % لفئات محرك الـ 6 سلندر في أستراليا وهذه النسبة لاتختلف كثيرا عن النسبة في الأسواق الأخرى.



والكثير من محبي السيارات لا يعلمون أن المحرك V6 محرك سعة 3.5 لتر ، ويولد قوة 300 حصان ،362 نيوتن .متر ، مع عزم دوران ونظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيك ، و8 سرعات.

