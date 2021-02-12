مروان حمدي يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة.





جاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى : محمد أبو جبل





خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام





خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما





خط الهجوم : مروان حمدي





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود جنش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و إسلام جابر ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.