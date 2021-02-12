شكاوي النواب تناقش اقتراح غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية المروجة للفجور

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة عاطف ناصر بعد غد الاحد ، أزمة المواقع الإباحية والبرامج الالكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة.









تقدم النائب محمود أبو الخير، بطلب لغلق المواقع الإباحية والبرامج الالكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة وتدمر المجتمع وقيمة الدينية والاخلاقية، على مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية.





و تناقش عددا من الاقتراحات برغبة و هي :









الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الأنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركزي سنورس وطامية – محافظة الفيوم.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية- محافظة الدقهلية.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الأنترنت.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر- زاوية أبو مسلم) التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن فتح مقر هندسة كهرباء النهضة في أول العامرية- محافظة الإسكندرية.





الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن تجهيز الوحدة الصحية بكوم الأطرون مركز طوخ- محافظة القليوبية بأجهزة غسيل كلوى.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تشغيل المؤسسة العلاجية بمركز قليوب– محافظة القليوبية.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، بشأن تحويل مستشفى قليوب المركزي الجديد (المؤسسة العلاجية) إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود السيد سعد، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بقرية نتما- مركز كوم حمادة- محافظة البحيرة.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن سرعة افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي- محافظة المنيا.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن تحويل الوحدة الصحية بنى شبل- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية إلى مركز طبى متخصص.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بمستشفى طامية المركزى- بمحافظة الفيوم.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي (أ) محافظة الدقهلية إلى مستشفى عام.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائبزمكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحات مركز بنى عبيد- محافظة الدقهلية.





- الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى محمد الأمير، بشأن تحويل جزء من مستشفى الصدر بالمنزلة- محافظة الدقهلية إلى وحدة قسطرة قلبية.



