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شاهد.. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار أمريكي بسبب الثلوج

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:20 م
انزلاق طائرة عن المدرج
انزلاق طائرة عن المدرج
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبرغ الأمريكي بسبب الثلوج.

وأوضحت أن طائرة من طراز بوينغ 717 كانت تقل 77 شخصا انزلقت من الممر قبل إقلاعها من مطار بيتسبرغ الدولي ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن رحلة دلتا إيرلاينز 2231 المتوجة إلى أتلانتا كانت على وشك المغادرة الأربعاء عندما انزلقت جزئيًا في حفرة بسبب الثلوج في حوالي الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، (2330 بتوقيت غرينتش).

وتابعت أنه تم إجلاء ركاب الطائرة بأمان، وعاد جميع من كانوا على متنها بالحافلة إلى قاعة الوصول. وقالت شركة دلتا إن العديد من الركاب اختاروا مواصلة سفرهم في وقت متأخر من ليلة الأربعاء على متن طائرة بديلة خصصتها الشركة، بينما غادر آخرون صباح الخميس في رحلة مجدولة بانتظام.

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