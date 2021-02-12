البنتاجون: السعودية ركن أساسي في الأمن الإقليمي وسنواصل الردع الفعال ضد إيران

نقلت قناة الشرق السعودية عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأكيده أن السعودية ركن من أركان الأمن الإقليمي وتمثل عنصرا أساسيا في مكافحة الإرهاب وسياسات إيران.





وقال المصدر "مستمرون في التزامنا بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها التي تتعرض للتهديدات، ومستمرون في العمل مع السعودية للدفاع عن أمنها مع إحياء الجهود السياسية لإنهاء أزمة اليمن".





وتابع المصدر "إيران لا تزال أكبر دافع لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط سنواصل سياسة الردع الفعال تجاهها".





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستلغي رسميًا، الثلاثاء المقبل، تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، والذي كان من أواخر قرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.





وذكر بلينكن، في بيان، أن قادة ميليشيات الحوثي سيظلون مدرجين على لائحة العقوبات حتى بعد رفع الميليشيا من قائمة المنظمات الإرهابية.





وأوضح بلينكن أن قرار رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب يرجع إلى الوضع الإنساني "الخطير" في اليمن.





وتابع بلينكن "سنواصل مراقبة تورط أي أشخاص في هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ على السعودية، وسنضيف أي شخص يتورط في الهجمات على السعودية من الحوثيين على قوائم العقوبات".





وأضاف بلينكن "ملتزمون بمساعدة شركائنا في الخليج للدفاع عن أنفسهم ضد التهديدات الصادرة من اليمن".





وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إنه يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي محاسبة مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.





وأضاف المعلمي في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي يرتكبها الحوثيون ضد المملكة، أن الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها "عمل إرهابي" استهدف البنية التحتية المدنية وهددت حياة المسافرين الأبرياء وهو يمثل "جريمة حرب".





وشددت الرسالة على ضرورة محاسبة الحوثيين بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.





وأكدت الرسالة أن السعودية تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين بها بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القوانين الدولية.





وأضافت أن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون ما زالت تعرض جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن للخطر وتزعزع الأمن الإقليمي والسلام الدولي.





ودعت مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الأعمال بشدة ولأن يتحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين المدعومين من إيران لوقف تهديداتهم للسلام والأمن العالمي ومحاسبتهم.



