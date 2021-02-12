قيادات وزارة الأوقاف تفتتح 30 مسجدا في 6 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف 30 مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة 880 مسجدًا، تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد.
وأوضحت الوزارة، أن في محافظة الفيوم تم افتتاح 12 مسجدًا بالإضافة إلى صيانة وترميم مسجدين بإشراف وزارة الأوقاف ، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد الصديق - بمركز أبو حمص – البحيرة ، وفي محافظة بني سويف تم افتتاح مسجد "الشيخ أحمد عويس" بمنشأة الأمراء – مركز إهناسيا ، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح (7) مساجد ، وفي الجيزة تم افتتاح (4) مساجد ، وفي أسيوط تم افتتاح (5) مساجد.
وأكد قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية أن رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعًا ، مؤكدين أن وزارة الأوقاف حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في عمارة المساجد ، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله ( عز وجل) وعمارتها معنى ومبنى ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات ، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.