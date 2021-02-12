قيادات وزارة الأوقاف تفتتح 30 مسجدا في 6 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف 30 مسجدًا جديدًا، اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه خلال هذه المرحلة 880 مسجدًا، تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد.





وأوضحت الوزارة ، أن في محافظة الفيوم تم افتتاح 12 مسجدًا بالإضافة إلى صيانة وترميم مسجدين بإشراف وزارة الأوقاف ، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد الصديق - بمركز أبو حمص – البحيرة ، وفي محافظة بني سويف تم افتتاح مسجد "الشيخ أحمد عويس" بمنشأة الأمراء – مركز إهناسيا ، وفي محافظة الدقهلية تم افتتاح (7) مساجد ، وفي الجيزة تم افتتاح (4) مساجد ، وفي أسيوط تم افتتاح (5) مساجد.





وأكد قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية أن رسالتنا هي عمارة بيوت الله (عز وجل) وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعًا ، مؤكدين أن وزارة الأوقاف حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في عمارة المساجد ، وأن الأوقاف تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب ، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.





يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله ( عز وجل) وعمارتها معنى ومبنى ، وبحضور القيادات الدينية والدعوية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظات ، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.