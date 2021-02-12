كواليس تراجع مجلس الإسماعيلي عن أول طلب لـ يوفيتش "خاص"

تراجع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن الموافقة على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، باستقدام مدرب عام للفريق من موطنه للانضمام للجهاز المعاون للفريق.
وعلم موقع "صدى البلد" الاخباري، أن الإسماعيلي وافق على طلب المدير الفني خلال الفترة الماضية، إلا أن الهزيمة التي تلقاها الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في الدوري، بسبب تراجع الإسماعيلي والاستقرار على أن يكون المدرب العام في جهاز الإسماعيلي، مدربا مصريا وتحديدًا من أبناء نادي الإسماعيلي.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع بعد غد الأحد في دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر بدون راحة.
المران شمل خوض الأساسيين تدريبات استشفائية فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.
وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.
واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.