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أخبار العالم

تركيا تعتقل دبلوماسيا إيرانيا في اسطنبول

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:07 م
تركيا تعتقل موظف
تركيا تعتقل موظف في القنصلية الإيرانية باسطنبول
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قسم الخارجي
اعتقلت قوات الأمن التركية موظفا في القنصلية الإيرانية في ​إسطنبول​، بتهمة التورط في عملية قتل المعارض مسعود مولوي وردنجاني بالرصاص في أحد شوارع المدينة التركية عام 2019.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدران مطلعان، أن تركيا اعتقلت مسؤولا إيرانيا يدعى محمد رضا ناصر زاده يشتبه في أنه حرض على قتل المعارض الإيراني في اسطنبول قبل 15 شهرا.

كانت وسائل إعلام تركية أكدت اعتقال الموظف الإيراني صاحب الـ43 عاما الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت محكمة تركية مذكرة توقيف بحقه.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، يتهم الموظف الإيراني بتزوير وثائق سفر لعلي اسفنجاني، المسؤول عن مقتل المعارض الإيراني.

وقالت "رويترز" إن تلك القضية يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات بين تركيا وإيران، بعد تقارب ملحوظ بين النظامين على مدار السنوات الماضية.

وقتل المعارض الإيراني وردنجاني بالرصاص في شوارع اسطنبول في 2019 بعد أكثر من عام على مغادرته إيران.
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