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رياضة

فور عودته من شمال سيناء.. وزير الرياضة يشهد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:11 م
وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس الزمالك
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ريهام بكير
يشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، ضمن منافسات المجموعات الرابعة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك فور وصوله من جولته بشمال سيناء.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

وكان وزير الرياضة قد أجرى- خلال اليوم وأمس- جولة تفقدية في محافظة شمال سيناء، شملت وضع حجر الأساس للملاعب الفرعية باستاد العريش ، واطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية ، وحضوره للمعسكر الثامن للمشروع القومي للبطل القومي والموهبة ، وافتتاح معرض الحرف اليدوية بالمدينة الشبابية بالعريش ، وفعاليات المهرجان الرياضي الأول ، وحضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بالمحافظة بين مركز شباب الشهداء والحرية والتي شهدت فوز الاخير بأربعة أهداف لهدفين 

ويسعى أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز في ضربة البداية على بطل الجزائر وحصد الثلاث نقاط، التي ستكون نقطة الانطلاق نحو عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية .

 يذكر أن  الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر اسناد المباراة لطاقم تحكم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه كلا من كينيدي موسى وتيميسيجين أتانجو مساعدين وتواضروس ميتيكوي حكما رابعا.
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