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رياضة

الظهور الأول.. ماذا قالت زوجة المغربي بدر بانون عن تحقيقه برونزية العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:21 م
بدر بانون وزوجته
بدر بانون وزوجته
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محمد بدران
هنأت غزلان بانون زوجها النجم الدولى المغربى بدر بانون مدافع الاهلى، بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشرت غزلان بانون عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لزوجها وعلقت قائلة: "‏الف مبروك لكل اهلاوي وأهلاوية على التتويج بالمركز الثالث ببطولة العالم للأندية البطلة مبروك حبيبي على الأداء الرائع الذي حققته كنت نجم من نجوم البطولة مزيد من التقدم يارب "

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

الظهور الأول.. ماذا قالت زوجة المغربي بدر بانون عن تحقيقه برونزية العالم
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