أستاذ إدارة حكومية: فساد المحليات سبب البناء العشوائي في مصر.. فيديو

أكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية أنه يوجد أكثر من ٢ مليون عقار وأكثر من ٦٠٠ ألف شقة تحت التشطيب وهذا يعد اقتصادا غير رسمى.



وأضاف عرفة خلال تصريحات لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون، أن العقار من الممكن أن يتم بناؤه بترخيص والبعض الآخر كان دون ترخيص ومع ذلك تم توصيل المرافق لها دون التأكد.



وتابع أنه في السابق كان يوجد فساد بالمحليات وهو ما سبب البناء العشوائي في مصر.



أكد أن قانون البناء الموحد له من الأهمية ما جعل البعض يقول إن الأولوية كانت إصداره قبل قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن هناك اشتراطات في قانون التصالح في مخالفات البناء، من الصعب تطبيقها قبل إصدار قانون البناء الموحد، على حد ذكر النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان.

