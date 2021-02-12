برلماني: الصعيد له أولوية في "حياة كريمة".. و70 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالقرى

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن هناك تركيزا على الصعيد في كافة مجالات التنمية والتطوير، عكس ما كان في الماضي.





وأشار أبو الفضل، خلال تصريحات له اليوم، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدأت فى تنفيذ البرنامج الخاص بتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بــ 150 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى المعيشة بهذه القرى، بتكلفة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، ما يكشف مدى الجهد والميزانية المرصودة لتعميم وتحسين كفاءة شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا بتحسين الأحوال المعيشية لأهالي الصعيد وتوجيه مليارات الجنيهات، لإنشاء قرى ومدن الظهير الصحراوي وتحسين شبكات المياه والكهرباء واستكمال شبكات الصرف الصحي.





وأضاف نائب الصعيد، أن مبادرة حياة كريمة، والتي تم رصد نحو 500 مليار جنيه لها؛ تأتي في اطار توجيه اهتمام غير مسبوق للقرى المصرية سواء في الصعيد أو الدلتا أو خارجهما.



