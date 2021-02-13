خلافات عائلية.. وفاة شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بدمياط

جريمة قتل مأساوية شهدتها مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث اقتحم أحد الأشخاص سوبر ماركت حاملًا سلاحًا أبيض "ساطور" واعتدى بالضرب على ثلاثة أشخاص ما تسبب في وفاة شخص وإصابة شقيقة وشخص اخر تصادف وجودة بالمكان.





كان قد تلقي اللواء ايمن اسماعيل مامور قسم شرطة فارسكور ، بلاغا يفيد بوفاة شخص وإصابة اثنان بمشاجرة بسوفر ماركت بمدينة الروضة .





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وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة فارسكور إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشاجرة داخل سوبر ماركت بمدينة الروضة، ما أدى لوفاة محمد حمودة وإصابة شقيقه ياسر حمودة كما أصيب شخص يدعى سمير الداودي.





وتبين أن القاتل يدعى حسام بصلة صاحب محل بيع بلاستيك تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وأكدت التحريات وجود خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليه ادت لوقوع المشاجرة.





تم تحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامة.







