تعرف على الطرق المدرجة في منظومة التطوير بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن طريق المنصورة /دمياط مرورًا بمراكز شربين والزرقا وفارسكور حتى دمياط مدرج ضمن المنظومة التى تقوم بها وزارة النقل لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مؤكدة أنه ووفقًا للبيان الذى أصدرته الوزارة ان التنفيذ سيتم عبر مراحل حيث ستنتهى المرحلة الأولى من المنصورة / شربين بطول ٢٢كم هذا العام، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية من شربين /الزرقا بطول ١٢كم بخطة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، على أن يتم البدء فى المرحلة الثالثة الزرقا /فارسكور /دمياط بطول ٢٨ كم بخطة العام التالى، ليتم الانتهاء من تطوير وازدواج الطريق بالكامل من المنصورة حتى دمياط يطول ٦٢ كم عام ٢٠٢٣.





كما أضافت، أنه سيتم البدء فى تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا /المحلة /المنصورة / دمياط الغربى بطول ١٢٢كم، إذ يُعد هذا الطريق أحد المحاور الهامة بالدلتا التى تربط ٣ محافظات الغربية والدقهلية ودمياط.





وأشارت إلى أنه سيتم إدراج عملية تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط / المنصورة الجديدة بطول ٩٥ كم بخطة العام المالى القادم الذى يبدأ فى شهر يوليو ٢٠٢١ تلبية لمطالب محافظة دمياط وأعضاء مجلس النواب وأهالي المحافظة.





وأكدت "محافظ دمياط" أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تقود مسيرة كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوي الخدمة علي الشبكة وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.





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