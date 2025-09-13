قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسماعيل يوسف: قرار الخطيب تأخر كثيرًا.. والأهلي لا يقف على شخص
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام
طارق السيد: حسام غالي يتفوق إداريًا على سيد عبد الحفيظ بـ الأهلي
بركات: وجود خالد مرتجي يضمن استمرار النظام داخل الأهلي
شادي محمد يكشف موقف الخطيب من دعمه لـ محمود طاهر
صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن
طارق السيد: الزمالك قادر على تقديم مباراة قوية أمام المصري
قبل مواجهة المصري ..الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الزمالك
صرخة طالب من جامعة سوهاج : 4 سنوات من التفوق مهددة بسبب تعنت أستاذ جامعي
موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
أحمد موسى لـ الخطيب: استمر في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وصية النبي بعد صلاة الفجر.. 3 نصائح تعرف عليها

صلاة الفجر
صلاة الفجر
أحمد سعيد

من أعظم ما يبدأ به المسلم يومه هو صلاة الفجر في جماعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من العبادات التي يجب على كل مسلم اغتنامها عقب أداء صلاة الفجر، وفي السطور التالية نتعرف على وصية النبي بعد صلاة الفجر.

وصية النبي بعد صلاة الفجر

وتتكون وصية النبي بعد صلاة الفجر من عدد من العبادات التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم المسلمين وهي عبارة عن:

أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من عبادات بعد صلاة الفجر ويمكن إيجازها في عدد من النقاط التالية:

  • أن يبقى المصلي جالساً في مصلاه 
  • أن يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وتذهب حمرتها
  • أن يؤدي ركعتين اثنتين

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المصلين على هذه العبادات بعد صلاة الفجر وتعد بمثابة وصية النبي بعد صلاة الفجر ، وذلك في الحديث الشريف: "من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة".

أفضل الأذكار بعد الفجر

  1. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .
  2. وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب: اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

دعاء صلاة الفجر من السنة

1- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا»، كان يقوله النبي - صلّى الله عليه وسلّم- عندما يسلم من صلاة الفجر.

2- «لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ، وكُنَّ له في يومِه ذلك حِرزًا مِن كلِّ مَكروهٍ وحَرَسًا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وكان له بكلِّ مرَّةٍ عِتْقُ رقَبةٍ مِن ولَدِ إسماعيلَ ثَمَنُ كلِّ رقَبةٍ اثْنَا عَشَرَ ألفًا، ولم يَلحَقْه يومَئذٍ ذَنْبٌ إلَّا الشِّركُ باللهِ، ومَن قال ذلك بعد صلاةِ المَغربِ كان له مِثلُ ذلك.

3- « اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ»، من قالها بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازاً من النار إن مات في يومه.

4- « لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد صلاة الفجر كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.

5- « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ».

