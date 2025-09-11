أحمد الطلحي: هذه الصلاة تذهب النسيان وتقوي الحفظ

أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن الصلاة على النبي ﷺ هي من أعظم أبواب الفضل والبركة، وأن لها أثرًا خاصًا في تقوية الحفظ وذهاب النسيان، مستشهدًا بالصلاة المنسوبة للإمام سيدي أحمد بن إدريس العرائشي رضي الله عنه، المعروفة باسم "الصلاة المذهبة للنسيان"، والتي قال فيها: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم».

وأوضح الطلحي، خلال فتوى له، أن هذه الصيغة المباركة، وغيرها من الصلوات على الحبيب الأعظم ﷺ، منطلقة من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»، ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الإكثار من الصلاة عليه، لافتًا إلى أن العلماء ذكروا فوائدها في الحفظ وصفاء الذهن وزوال الغفلة.

وأضاف أن الإمام السخاوي في كتابه «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» نقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي ﷺ: «إذا نسيتم شيئًا فصلوا علي تذكروه»، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله ﷺ: «من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة علي».

وأشار الطلحي إلى أن هذه النصوص وإن وردت بأسانيد يعمل بها في فضائل الأعمال، فإن إيراد العلماء لها دليل على عظيم أثر الصلاة على النبي ﷺ في حياة المسلم، مؤكدًا أنها رقية شرعية لطالب العلم، وللمحاضر، وللخطيب، ولكل من يخشى النسيان.

وقال الداعية الإسلامي: "الصلاة على الحبيب الأعظم ﷺ ليست مجرد ذكر، بل هي بركة متجددة، ودواء للذاكرة والقلب، ودعاء يفتح أبواب الفضل والأنوار، فكلما أكثرت الأمة من الصلاة والسلام عليه، ازداد نورها واهتدت قلوبها".